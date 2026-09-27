Миколенко не зіграє з Грузією: Мальдера назвав причину і повідомив, хто стане у ворота України
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера повідомив про кадрові зміни перед матчем із Грузією у другому турі Ліги націй. Віталій Миколенко пропустить поєдинок через проблему з ногою, а місце у воротах команди посяде Анатолій Трубін.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УАФ.
Миколенко пропустить матч із Грузією
Збірна України проведе матч другого туру Ліги націй проти Грузії без Віталія Миколенка. Про це головний тренер “синьо-жовтих” Андреа Мальдера повідомив на передматчевій пресконференції у Тбілісі.
За словами наставника, у захисника виникла проблема з ногою. Тому тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров’ям футболіста.
"У нас є невелика проблема з Миколенком, він має невеликі проблеми з ногою, і ми вирішили не ризикувати. Але ми готові до матчу", – сказав Мальдера.
У стартовому матчі Ліги націй проти Угорщини Миколенко провів на полі всі 94 хвилини. Тепер тренерському штабу доведеться визначитися з його заміною на лівому фланзі оборони.
Трубін замінить Різника у воротах
Водночас Мальдера вже визначився з воротарем на гру проти Грузії. У стартовому складі вийде Анатолій Трубін, який замінить Дмитра Різника.
“У матчі проти Грузії буде грати Трубін. Я з воротарями вже про це спілкувався. Ми домовились, що перший матч зіграє Різник, а другий проведе Трубін”, – пояснив головний тренер.
Таким чином, рішення щодо ротації воротарів було ухвалене ще до старту турніру. Різник захищав ворота України у матчі проти Угорщини, а Трубін отримає свій шанс у поєдинку з Грузією.
Також Мальдера повідомив, що нападник Роман Яремчук відновився після проблеми з коліном і буде доступний для матчу з Грузією.
Коли відбудеться матч Грузія – Україна
Матч Грузія - Україна відбудеться у понеділок, 28 вересня, у Тбілісі. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.
У першому матчі Ліги націй Україна в гостях перемогла Угорщину.