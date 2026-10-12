Михавко досяг гросмейстерської позначки та вписав своє ім'я в історію "Динамо"

Швидкий шлях до ювілею

Центральний оборонець "Динамо" Тарас Михавко перетнув межу в 100 зіграних матчів за столичну команду. Для досягнення цієї позначки 21-річному захиснику знадобилося менше ніж три роки з моменту його першого виходу на поле у складі киян.

Основну частину ігрової практики Михавко отримав у національній першості.

Матчі Михавка за "Динамо":

66 – в українській Прем'єр-лізі

28 – у єврокубкових турнірах

6 – у розіграшах Кубка України

Окрім надійної гри в обороні, центральний захисник також регулярно підключається до атак і вже встиг відзначитися 7 забитими м'ячами за "біло-синіх".

Хто такий Тарас Михавко

Народився 30 травня 2005 року в селі Доброгостів Львівської області. Свій шлях у футболі розпочинав у стрийській "Скалі", після чого потрапив до системи ФК "Львів". У дорослому футболі дебютував у травні 2023 року в матчі УПЛ проти "Руха" у віці 17 років.

У липні 2023 року захисник перейшов до київського "Динамо". За першу команду офіційно дебютував у лютому 2024 року в матчі УПЛ проти "Металіста 1925" (4:2).

У складі київського клубу Михавко ставав чемпіоном України (2024/25), срібним призером УПЛ (2023/24) та володарем Кубка України (2025/26).

У листопаді 2025 року захисник провів перший матч за національну збірну України у відборі ЧС-2026 проти Франції. Всього за "синьо-жовтих" провів три поєдинки.