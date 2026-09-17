Мессі запалив у фіналі та приніс "Інтер Маямі" новий трофей (відео)

Кубок Кампеонес-2026

"Інтер Маямі" (США) – "Крус Асуль" (Мексика) – 2:0

Голи: Мессі, 24, Каземіро, 81

Бенефіс легендарного аргентинця

Мессі відкрив рахунок вже на 24-й хвилині. А під завісу поєдинку виступив у ролі асистента, віддавши результативну передачу на Каземіро, який забив свій четвертий м'яч в останніх п'яти іграх.

Ця перемога стала особливою для нового керманича "Інтер Маямі" Кілі Гонсалеса. Поєдинок став для нього дебютним на чолі клубу після відставки Гільєрмо Ойоса.

Ліонель Мессі з Кубком Кампеонес (фото: x.com/InterMiamiCF)

Історичний успіх для клубу з Флориди

"Інтер Маямі" уперше в історії виборов Кубок Кампеонес – турнір, у якому з 2018 року традиційно змагаються переможець МЛС та чемпіон мексиканської Ліги MX. Завдяки цьому успіху представники МЛС зрівнялися за кількістю титулів із мексиканськими клубами – тепер в обох ліг по 4 трофеї.