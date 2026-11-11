"Маю тренерські амбіції": чи готовий ексзахисник "Динамо" очолити команду

Федоров хоче спробувати себе на посаді головного тренера

Сергій Федоров, який після завершення ігрової кар'єри працював у тренерському штабі київського "Динамо", має амбіції стати самостійним наставником. Однак наразі він не поспішає шукати нове місце роботи.

"Звичайно, таке бажання є. Але зараз це досить складно. Самі розумієте, у нинішніх умовах непросто знайти роботу. На цей момент усі мої думки та зусилля спрямовані на клуб, у якому я працюю - київське "Динамо". І якщо в будь-який момент знадобиться моя допомога, я із задоволенням допоможу", - зазначив Федоров.

Досвід роботи з Блохіним, Ребровим та Михайличенком

За час тренерської кар'єри Федорову довелося попрацювати асистентом одразу кількох відомих фахівців - Олега Блохіна, Сергія Реброва, Олексія Михайличенка та Олександра Шовковського.

Колишній футболіст наголосив, що співпраця з Блохіним і Михайличенком була особливою, адже раніше він сам виступав під їхнім керівництвом. Це допомагало краще розуміти вимоги головних тренерів і передавати їх футболістам.

Окремо Федоров відзначив період роботи із Сергієм Ребровим, який назвав надзвичайно успішним. За його словами, протягом двох із половиною - трьох років команда вигравала чемпіонат і Кубок України, а також добре виступала в Лізі Європи.

Одним із найяскравіших спогадів того періоду для нього став матч проти англійського "Евертона" в Києві. Цікаво, що того ж дня вранці Федоров захищав диплом на тренерську ліцензію PRO, а ввечері вже перебував на тренерській лаві під час єврокубкового поєдинку.

Тренерську ліцензію PRO Федоров здобув разом із Шевченком

Ексзахисник"Динамо" також пригадав, що навчався на тренерську ліцензію PRO в одній групі з Андрієм Шевченком, Дмитром Михайленком, Василем Сачком та іншими відомими футбольними фахівцями.

Після складання іспитів Федоров одразу вирушив на клубну базу, а звідти - на НСК "Олімпійський", де ввечері відбувся матч із "Евертоном". За словами тренера, цей день залишився в його пам'яті на все життя.