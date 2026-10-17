Майбутній суперник "Шахтаря" здійснив камбек: "Інтер" забив тричі в матчі Серії А

"Болонья" шокувала гостей швидким голом

Міланці підходили до зустрічі після поразки від бельгійського "Брюгге" (3:4) у Лізі чемпіонів. Крім того, через травму стегна команда не могла розраховувати на свого капітана та одного з головних бомбардирів Лаутаро Мартінеса.

Господарі скористалися проблемами суперника вже на початку зустрічі. На 10-й хвилині Хуан Міранда віддав передачу на Томмазо Побегу, який влучним ударом відкрив рахунок.

Пропущений м'яч змусив "Інтер" активніше шукати можливості біля чужих воріт. Водночас "Болонья" намагалася стримувати атаки гостей і зберігати мінімальну перевагу.

Зрівняти рахунок міланцям вдалося незадовго до перерви. На 44-й хвилині Ніколо Барелла виконав передачу, а Маркус Тюрам ударом головою відправив м'яч у сітку.

Таким чином, на відпочинок команди пішли за нічийного рахунку – 1:1.

"Інтер" дотиснув суперника перед зустріччю із "Шахтарем"

У другому таймі міланці продовжили тиснути на оборону господарів і зрештою домоглися свого.

На 69-й хвилині Пйотр Зелінський асистував Карлосу Аугусто, який вивів "Інтер" уперед. Для гостей цей гол став переломним моментом зустрічі.

"Болонья" намагалася повернути інтригу, проте замість другого забитого м'яча отримала третій у власні ворота.

На 83-й хвилині Карлос Аугусто вже виступив у ролі асистента, а Анж-Йоан Бонні завершив атаку точним ударом. Цей гол остаточно закріпив перевагу міланського клубу.

Наступним суперником міланців стане донецький "Шахтар". Команди зустрінуться 21 жовтня в Італії в межах Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Італії. Серія А. 7-й тур

"Болонья" – "Інтер" – 1:3 (1:1)

Голи: Побега, 10 – Тюрам, 44, Карлос Аугусто, 69, Бонні, 83.