"Манчестер Юнайтед" звільнив Майкла Карріка після провального старту сезону
"Манчестер Юнайтед" звільнив Майкла Карріка з посади головного тренера. Англійський фахівець залишив клуб із негайним набуттям чинності рішення.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на футбольного інсайдера Фабріціо Романо в X (Twitter).
Каррік залишив "Манчестер Юнайтед"
Як повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед ухвалив рішення звільнити Майкла Карріка. 45-річний тренер залишає команду з негайним набуттям чинності рішення.
Відставка фахівця не стала несподіванкою: його майбутнє на чолі "червоних дияволів" уже тривалий час перебувало під питанням. Керівництво клубу не влаштовували результати команди на старті сезону, а останні тижні не принесли помітного покращення.
Почеттіно може стати наступником англійця
На початку поточного сезону Каррік отримав повноцінний контракт і став постійним головним тренером "Манчестер Юнайтед". До цього він працював із командою в статусі виконувача обов'язків і за підсумками минулої кампанії зумів привести її до третього місця в АПЛ.
Однак цього сезону результати клубу різко погіршилися. Наразі "Манчестер Юнайтед" посідає 18-те місце в АПЛ - нижче зони збереження прописки в елітному дивізіоні. У Лізі чемпіонів команда виступає трохи вдаліше, перебуваючи на 17-й позиції серед 36 учасників.
За інформацією Романо, найбільш імовірним наступником Карріка наразі виглядає Маурісіо Почеттіно. Очікується, що аргентинський фахівець може очолити команду та спробувати повернути "Манчестер Юнайтед" на переможний шлях.
Раніше ми повідомляли, що Хосеп Гвардіола може повернутися до роботи головним тренером через тренерські зміни в "Манчестер Юнайтед".