"Манчестер Сіті" визнали винним у серйозних фінансових порушеннях: клубу загрожують санкції

Фіктивні угоди та понад 900 мільйонів фунтів

За висновками незалежної комісії, "Манчестер Сіті" укладав із низкою комерційних партнерів так звані "фіктивні" угоди, які не відображали реальних домовленостей між сторонами.

Схема, за даними комісії, дозволяла штучно збільшувати доходи клубу та зменшувати його витрати. Частину спонсорських платежів, які формально мали здійснювати комерційні партнери, фактично фінансувала компанія Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), що володіла клубом.

Окрім цього, комісія встановила існування інших домовленостей, завдяки яким "Сіті" показував нижчі операційні витрати, ніж мав насправді.

За висновками незалежної комісії, сукупний ефект цих схем перевищив 900 мільйонів фунтів. У результаті клуб подавав викривлену фінансову звітність аудиторам і футбольним регуляторам.

Комісія також встановила, що за умови достовірного відображення всіх угод у звітності "Манчестер Сіті" значно перевищив би дозволені фінансові ліміти як Прем'єр-ліги, так і УЄФА.

Клуб намагався перешкоджати розслідуванню

Окремо комісія розглянула поведінку "Манчестер Сіті" під час чотирирічного розслідування Прем'єр-ліги. Із чотирьох висунутих звинувачень у неналежній співпраці підтверджено три. Комісія дійшла висновку, що клуб "здійснював скоординовані спроби зупинити та ускладнити розслідування Прем'єр-ліги".

Розслідування щодо фінансових порушень розпочалося ще у грудні 2018 року, а офіційні звинувачення були висунуті в лютому 2023-го. Слухання незалежної комісії тривали 42 дні та завершилися у грудні 2024 року.

Яке покарання чекає на "Манчестер Сіті"

Наразі жодної санкції проти клубу не оголошено. Після встановлення факту порушень питання покарання розглядатиме незалежна комісія на окремому слуханні.

Правила Прем'єр-ліги передбачають різні варіанти санкцій, зокрема штрафи, зняття очок та інші спортивні покарання. Водночас "Манчестер Сіті" має право оскаржити рішення незалежної комісії. Клуб може подати апеляцію до 2 жовтня.

У своїй заяві "Сіті" висловив розчарування та здивування рішенням і повідомив про намір використати доступні механізми апеляції. У клубі заявили, що рішення містить суттєві помилки у питаннях права, принципів та фактів.

Генеральний директор Прем'єр-ліги Річард Мастерс назвав цю справу та рішення комісії "найзначнішими в історії Прем'єр-ліги".

"Основне рішення встановлює факти того, що відбувалося в "Манчестер Сіті" в цей період. Воно детально описує, як клуб систематично порушував правила Прем'єр-ліги протягом майже десятиліття", — заявив Мастерс.

При цьому остаточний результат справи ще не визначений: попереду окремий процес щодо санкцій та, за можливості, апеляція клубу.