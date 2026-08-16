ЛНЗ відчув смак перемоги, розібравшись з "Чорноморцем" в УПЛ (відео)

УПЛ, 3-й тур

ЛНЗ – "Чорноморець" – 2:0

Голи: Кравчук, 41, Таллес, 55

Перший гол ЛНЗ у сезоні

Господарі поля з перших хвилин заволоділи ініціативою та чинили високий тиск на захист одеситів. Довгий час ЛНЗ не вдавалося матеріалізувати перевагу в забиті м'ячі, проте під завісу першого тайму захист "моряків" припустився помилки. На 41-й хвилині Рябов довгою передачею зі власної половини вивів Кравчука на ударну позицію, і той влучно прошив воротаря у дальній кут.

Цей гол став для черкаського колективу першим у поточному офіційному сезоні, перервавши тривалу безгольову серію команди.

Контроль гри та підсумковий тріумф

Одразу по перерві ЛНЗ подвоїв перевагу. На 55-й хвилині після перехоплення та швидкої комбінації Кравчук віддав результативну передачу на Таллеса, який потужним ударом розстріляв лівий кут воріт одеситів.

"Чорноморець" намагався відповісти небезпечними стандартами та моментами за участю Фарини, проте надійна гра Ледвія у воротах не дозволила гостям скоротити відставання. У підсумку черкаський клуб упевнено довів гру до перемоги та здобув важливі три очки в чемпіонаті.