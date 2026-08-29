"Ліверпуль" знову уникнув поразки на останніх хвилинах в АПЛ

Хід матчу "Ліверпуль" – "Ноттінгем Форрест"

Гості шокували "Енфілд Роад" вже на 24-й хвилині, коли Дан Ндойє відкрив рахунок. "Ліверпуль" зумів відповісти відносно оперативно: за 8 хвилин після пропущеного м'яча, Флоріан Вірц уразив ворот суперника. Однак після верифікації епізоду на системі VAR, м'яч було скасовано.

І все ж таки, господарям вдалося відігратися: на 60-й хвилині Александер Ісак повернув рівність в рахунку. Але розвинути успіх "червоні" не змогли: Аліссон порушив правила у власному штрафному майданчику і арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Морган Гіббс-Вайт – 2:1 на користь "Ноттінгема".

Як і в матчі першого туру проти "Ньюкасла", "Ліверпуль" зміг відігратися. Щоправда, цього разу не довелося чекати компенсованого часу: на 82-й хвилині Віктор Муньйоз забив свій перший м'яч за мерсисайдців, чим і врятував їх від поразки у цій грі – 2:2.

АПЛ. 2-й тур

"Ліверпуль" – "Ноттінгем" – 2:2

Голи: Ісак, 60; Муньйоз, 82 – Ндойє, 24; з пенальті, Гіббс-Вайт, 70.

Календар і таблиця АПЛ

Таким чином, у двох матчах "Ліверпуль" набрав лише два очки, показавши однакову різницю забитих та пропущених м'ячів (4-4). А от "Ноттінгем" має в активі лише один бал, оскільки у першому турі команда програла "Лідсу" (0:1).

У наступному турі "Ліверпуль" їде у гості до "Іпсвича". Цей матч заплановано на 4 вересня. А от "Ноттінгем" прийматиме "Тотенгем" – цю гру планують провести наступного дня, 5 вересня.