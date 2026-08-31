"Ліверпуль" забрав зірку ПСЖ, оформивши найдорожчий трансфер в історії Франції

Рекорд чемпіонату Франції

За даними інсайдера Фабріціо Романо, англійці заплатять за футболіста 117 млн євро, а з урахуванням бонусів сума може зрости до 140 млн євро. The Athletic називає інші цифри – 125 млн євро гарантованих виплат і ще 20 млн євро бонусами.

У будь-якому випадку Барколя став найдорожчим продажем в історії ПСЖ та французької Ліги 1. Попередній рекорд також належав парижанам: у 2023 році вони продали Неймара в аравійський "Аль-Хіляль" за 90 млн євро.

Топ-5 у АПЛ

Перехід французького вінгера також став одним із найдорожчих придбань в історії англійської Прем'єр-ліги.

Якщо враховувати гарантовані 125 млн євро, Барколя ділить четверте-п'яте місця у рейтингу найдорожчих вхідних трансферів АПЛ із партнером по новому клубу Флоріаном Вірцом.

Топ-5 найдорожчих трансферів АПЛ:

Александер Ісак ("Ньюкасл" – "Ліверпуль") – 145 млн євро Морган Роджерс ("Астон Вілла" – "Челсі") – 138 млн Елліот Андерсон ("Ноттінгем Форест" – "Манчестер Сіті") – 135 млн Брэдлі Барколя (ПСЖ – "Ліверпуль") – 125 млн Флоріан Вірц ("Байєр" – "Ліверпуль") – 125 млн

Що Барколя показав у ПСЖ

Барколя виступав за парижан із літа 2023 року, коли перейшов із "Ліона". За цей час він провів за ПСЖ 152 матчі в усіх турнірах, забив 39 голів і віддав 37 результативних передач.

Разом із французьким грандом він тричі вигравав чемпіонат Франції, двічі – Лігу чемпіонів і двічі – Кубок Франції. Також у його колекції трофеїв Суперкубок Франції, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.

У минулому сезоні Барколя став найкращим бомбардиром ПСЖ у Лізі 1, забивши 11 голів у 29 матчах.

За збірну Франції він провів 28 поєдинків, у яких відзначився шістьма голами та трьома результативними передачами.