"Ліверпуль" домовився про оренду капітана "Барселони"

Деталі угоди та причини переходу

Очікується, що 27-річний футболіст приєднається до розташування "Ліверпуля" вже цими вихідними для проходження медичного огляду та завершення формальностей.

Керівництво "червоних" активізувало пошуки центрального захисника після того, як Ібраіма Конате залишив "Енфілд" та перейшов до мадридського "Реала" на правах вільного агента.

Попри те, що Араухо пов'язаний контрактними зобов'язаннями з "Барселоною" до 2031-го року та завершив минулий сезон у статусі капітана команди, його ігровий час суттєво скоротився. У минулому розіграші Ла Ліги уругваєць лише 11 разів виходив у стартовому складі, оскільки тренерський штаб віддавав перевагу зв'язці Жерара Мартіна та Пау Кубарсі.

Досвід Араухо в Іспанії

Уругвайський захисник приєднався до структури "каталонців" у 2018-му році з "Бостон Рівер".

За цей час він встиг провести понад 200 поєдинків у футболці "синьо-гранатових" та здобув із командою три чемпіонські титули Ла Ліги за останні чотири сезони.