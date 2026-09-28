Ліга націй: сенсаційна поразка Німеччини, Португалія без Роналду перемогла Норвегію

Ліга А: дебютна перемога Хаві, Голанд забив Португалії

В елітному дивізіоні Ліги Націй сьогодні відбулося чотири матчі. Основна увага була прикута до Осло, де норвезька команда приймала збірну Португалії. Однак зустрічі Ерлінга Голанда із Кріштіану Роналду не сталося: Жорже Жезус залишив 41-річного форварда на лаві запасних і на поле так і не випустив.

А без Роналду у Португалії все вийшло доволі непогано: вже на 17-й хвилині Жоау Фелікс вивів свою команду вперед. На початку другої половини матчу Ерлінг Голланд зрівняв рахунок, але останнє слово у матчі залишилося якраз за португальцями: вже за три хвилині після голу Голанда привіт норвежцям передав Гонсалу Рамуш.

Норвегія – Португалія – 1:2

Голи: Голанд, 51 – Жоау Фелікс, 17; Рамуш, 54.

Клопп зазнав поразки

Справжня сенсація сталася в Аугсбурзі, де збірна Німеччини у другому матчі під орудою Юргена Клоппа програла скромній Греції. Долю цієї гри вирішив м'яч Дімітріса Курбеліса, забитий на 74-й хвилині.

Німеччина – Греція – 0:1

Гол: Курбеліс, 74.

Гол збірної Греції (відео: Megogo)

А от збірна Нідерландів здобула перемогу у гостьовому матчі проти команди Сербії. На жаль, на початку матчу нідерландці втратили Коді Гакпо, який зазнав ушкодження. На 30-й хвилині Мекс Меердинк вивів помаранчових вперед, однак на початку другого тайму Лука Йович відновив рівновагу на табло.

Однак в середині другого тайму Меердінк оформив дубль і як виявилося пізніше, приніс перемогу своїй команді. Таким чином, в перших двох матчах під орудою Хаві, Нідерланди набрали 4 очки у Лізі націй.

Сербія – Нідерланди – 1:2

Голи: Йович, 46 – Меердінк, 30, 69.

Огляд матчу Сербія – Нідерланди (відео: Megogo)

В іншому матчі Данія зустрічалася із Вельсом і здобула переконливу перемогу із рахунком 2:0. Обидва м'ячі данська команда забила у другому таймі – один з двох м'ячів виявився автоголом.

Данія – Вельс – 2:0

Голи: автогол, Б.Девіс, 53; Ісаксен, 66.

Огляд матчу Данія – Вельс (відео: Megogo)

Ліга B: Ірландія не залишила шансів Ізраїлю

У Лізі B збірна Австрії на віденському стадіоні "Ернст Хаппель" спокійно перемогла команду Косова. Підопічні Ральфа Рангніка ще у першому таймі висловили претензію на підсумковий успіх: спочатку Давід Аффенгрубер відкрив рахунок, а у компенсований час Чіквібуке Адаму подвоїв перевагу господарів.

По перерві вже Карні Чуквуемека довів рахунок до розгромного. Косовари відіграли одного м'яча з пенальті на 83-й хвилині, його реалізував Едон Жегрова.

Австрія – Косово – 3:1

Голи: Аффенгрубер, 23; Адаму, 45+2; Чуквуемека, 61 – з пенальті, Жегрова, 83.

Огляд матчу Австрія – Косово (відео: Megogo)

В іншому протистоянні Ірландія взагалі не залишила шансів команді Ізраїлю. Фактично, команда Гейміра Гатльгрімссона закрила питання щодо переможця за 12 хвилин першого тайму. Трой Перрот, Адам Іда та Джек Мойлан розбили захист Ізраїля і принесли ірландським вболівальникам одну з найяскравіших перемог за останні 10 років.

Ізраїль – Ірландія – 0:3

Голи: Перрот, 13; Іда, 16; Мойлан, 25.

Ліга D: мир між Литвою та Азербайджаном, мовчазні "карлики"

І в останньому за силою дивізіоні Ліги націй зійшлися Литва та Азербайджан – цей матч завершився внічию 1:1. На гол Армандаса Кучиса на початку матчу гості відповіли голом Махіра Емрелі на 14-й хвилині.

А в іншому матчі цього дивізіону Гібралтар та Андорра розійшлися сухим миром – 0:0.

Литва – Азербайджан – 1:1

Голи: з пенальті, Кучис, 9 – Емрелі, 14.

Гібралтар – Андорра – 0:0