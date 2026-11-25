Ліга чемпіонів. Основний етап. 5-й тур

"Сабах" – "Барселона" – 1:4

Голи: Мікельс, 63 – Гордон, 31, 51, Адейємі, 55, Габріел Жезус, 60

"Славія" – "Вільярреал" – 0:1

Гол: Б'юкенен, 62

"Барселона" без лідерів перемогла в Баку

Через дальній переліт на чотири тисячі кілометрів наставник каталонців Хансі Флік застосував ротацію: Ямаль взагалі не полетів на матч у Баку, а Рафінья та Кубарсі залишилися в запасі. Попри гострі моменти господарів у першому таймі, на 31-й хвилині рахунок відкрив Гордон, вдало зігравши на добиванні.

Після перерви гості зняли всі питання, забивши тричі за дев'ять хвилин: Гордон оформив дубль, а згодом відзначилися Адейємі та Габріел Жезус. Азербайджанці відповіли лише голом престижу від Мікельса після втрати Ферміна в центрі поля.

"Барселона" набрала 12 очок і фактично гарантувала собі плей-офф, тоді як "Сабах" із трьома балами залишається серед аутсайдерів.

Поразка команди Домчака

Український воротар "Славії" Назар Домчак потрапив до заявки на гру проти "Вільярреала", але провів увесь поєдинок у запасі. У першому таймі команди діяли обережно, а рефері після перегляду ВАР скасував вилучення гравця гостей Вейги.

Розв'язка настала в другій половині зустрічі. На 62-й хвилині м'яч у ворота господарів відправив Б'юкенен. На 80-й хвилині пражани отримали шанс врятуватися – арбітр призначив пенальті за фол проти Новака, проте після перегляду ВАР скасував 11-метровий. У підсумку "Вільярреал" втримав мінімальну перемогу.