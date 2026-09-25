Левченко назвав проблему нападників збірної України та згадав травмованого Степанова

Левченко про Довбика та Яремчука

"Хочеться, щоб у нас у всіх лініях був баланс. Я розумію, що Довбик є нашим лідером у багатьох аспектах. Тому бажаю йому якнайшвидшого відновлення", – сказав Євгеній Левченко.

Він також звернув увагу на позитивний психологічний фон у Романа Яремчука. 30-річний нападник нарешті отримав ігровий час у складі "Олімпіакоса" і забив переможний м'яч в матчі Ліги Європи проти "Ягеллонії".

"Що стосується Яремчука, то я радий за нього – йому вдалося забити за "Олімпіакос". Ми завжди з невеликим жахом спостерігаємо за тим, як мало ігрових хвилин отримують наші футболісти в іноземних чемпіонатах. Як не крути, а найголовніший аспект – це постійна ігрова практика, а для нападника, звичайно ж, ще й голи", – сказав Левченко.

Степанов заслужив на виклик

Окремо колишній гравець збірної України відзначив Артема Степанова, який отримав виклик до національної команди з "Утрехта". На думку Левченка, нападник міг би стати варіантом для посилення атакувальної лінії команди.

"Хорошим кандидатом на посилення атакувальної лінії був би Артем Степанов, якого викликали з "Утрехта". Але, як відомо, на жаль, він отримав травму в матчі чемпіонату", – каже експерт.

Євгеній Левченко наголошує, що виклик Степанова до збірної був логічним, адже 19-річний нападник яскраво розпочав новий сезон. У складі "Утрехта" Артем став одним із найприємніших відкриттів в перших турах Ередивізї.

"Такий аванс йому видали за те, що він забив п'ять голів і добре зарекомендував себе в чемпіонаті Нідерландів – це дуже круто. Є певні можливості проявити себе в цій збірній. Тому хочеться, щоб такі гравці з'являлися у збірній частіше й отримували довіру від головного тренера", – зазначив Левченко.