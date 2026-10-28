Кубок України: "Металіст" вибив ЛНЗ голом-шедевром, матч торішнього фіналіста перенесено (відео)

Кубок України, 1/8 фіналу

ЛНЗ (Черкаси, УПЛ) – "Металіст" (Харків, 1 ліга) – 0:1

Гол: Кайдалов, 81

Сенсація від "Металіста"

З перших хвилин господарі намагалися тиснути на оборону харків'ян. Найнебезпечніший момент мав Таллес, але воротар гостей Павло Плетньов урятував свою команду. Перебіг подій перервала повітряна тривога після 40-ї хвилини, через яку гру довелося тимчасово зупинити.

Після відновлення поєдинку сценарій суттєво не змінився: на небезпечний удар Дениса Кузика харків'яни відповіли гострим випадом Кирила Дігтяря. Розв'язка настала на 81-й хвилині, коли арбітр призначив штрафний поблизу воріт ЛНЗ. Данило Кайдалов шедевральним ударом відправив м'яч у сітку та вивів "Металіст" до 1/4 фіналу.

"Чернігів" та "Епіцентр" дограють матч на Київщині

Паралельний поєдинок 1/8 фіналу між торішнім фіналістом турніру – "Черніговом" та "Епіцентром" з Кам'янця- Подільського перервали через безперервні повітряні тривоги. Суперники встигли відіграти лише 22 хвилини без забитих м'ячів.

Через затяжну небезпеку команди вирішили змінити локацію і дограти решту часу 29 жовтня о 12:00 на стадіоні "Арсенал-Арена" у селищі Щасливе на Київщині.

Окрім догравання у Щасливому, 29 жовтня відбудуться ще два кубкових протистояння: "Зоря" зустрінеться з "Кривбасом", а "Карпати" прийматимуть "Олександрію".

Станом на зараз путівки до чвертьфіналу вже вибороли представники елітного дивізіону – "Шахтар", "Верес", "Харків" та "Полісся", а також першоліговий "Металіст".