"Кривбас" та аматори: визначились перші учасники 1/8 фіналу Кубка України
У вівторок, 8 вересня, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Кубка України. В перший ігровий день відбулися два матчі, в яких переможцями стали "Кривбас" та "Маяк" Сарни.
Про результати матчів повідомляє Sport RBC.UA.
Спокійна перемога на класі
Підопічні Патріка ван Леувена в гостях перемогли "Олімпію" з Савінців. Рахунок в матчі на 30-й хвилині відкрив венесуелець Яксон Рівас.
Цей рахунок тримався майже до самого кінця матчу. Але в компенсований час Жуан Машаду встановив остаточний рахунок - 0:2 на користь клуба з "вишки".
Кубок України-2026/27. 1/16 фіналу
"Олімпія" Савинці - "Кривбас" - 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: Рівас, 30, Машаду, 90+2.
Вирішальна роль колишніх гравців "Динамо" й "Шахтаря"
В другому матчі дня зустрічалися дві аматорські команди - "Базис" Кочубіївка та "Маяк" Сарни. Поєдинок відбувся на Центральному стадіоні в Умані.
Саме "Маяк" відкрив рахунок в матчі - на 4-й хвилині екс-гравець "Динамо" та "Шахтаря" (і граючий тренер) Владислав Кулач забив після боротьби на другому поверсі. Втім, менше ніж за 20 хвилин "Базис" зрівняв рахунок - на 21-й хвилині забив Микола Рибак.
Після цього "Базис" протримався до кінця тайму. А вже в другій половині матчу Кулач оформив дубль з пенальті, голом відзначився ще один екс-"гірник" Андрій Тотовицький, а фінальну крапку поставив Алішер Якубов.
Варто зазначити, що на 66-й хвилині команди пішли майже на тригодинну перерву через повітряну тривогу.
Кубок України з футболу. 1/16 фіналу
"Базис" Кочубіївка - "Маяк" Сарни - 1:4 (1:1, 0:3)
Голи: Микола Рибак, 21 - Владислав Кулач, 4, 51 (пенальті), Андрій Тотовицький, 64, Алішер Якубов, 73.
Раніше ми розповідали, що УАФ оголосила розклад 1/16 фіналу Кубка України - зокрема, з ким і коли зіграють "Динамо" та "Шахтар".