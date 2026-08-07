Контракт у Бундеслізі: українець отримав свій шанс у Німеччині після успіху на Євро-2026

Деталі угоди та реакція футболіста

Умови нового договору не розголошуються, однак попередня угода українця була чинною до 2029 року. Гравець зазначив, що відчуває велику довіру з боку керівництва та вважає берлінську команду ідеальним місцем для свого подальшого професійного зростання.

Виконавчий директор "Уніона" Горст Гельдт відзначив амбітність та високий потенціал нападника, підкресливши, що в клубі створені всі умови для його подальшого прогресу в дорослому футболі.

Богданов приєднався до "Уніона" влітку 2025 року. У своєму першому сезоні в Берліні він переважно грав за молодіжний склад, проте тричі залучався до основної команди. Форвард уже встиг дебютувати у Кубку Німеччини, де відзначився результативною передачею у грі проти "Армінії", а також двічі виходив на заміну в матчах Бундесліги.

Хто такий Дмитро Богданов

Вихованець київського "Динамо". Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році переїхав до Німеччини, де виступав за академію дрезденського "Динамо". У сезоні-2023/24 забив 10 голів у 15 матчах за команду U-19 та дебютував за основну команду дрезденців у 3-й лізі Німеччини.

Влітку 2025 року перейшов до берлінського "Уніона". Дебютував у Бундеслізі у лютому 2026 року в матчі проти менхенгладбахської "Борусії".

Стабільно викликається до юнацьких збірних України: за команду U-17 забив 5 голів у 9 матчах, а у складі U-19 двічі ставав півфіналістом юнацьких Євро (2024 та 2026 роки).