Контракт у Бундеслізі: українець отримав свій шанс у Німеччині після успіху на Євро-2026
19-річний український нападник Дмитро Богданов підписав новий контракт із німецьким "Уніоном". Клуб Бундесліги офіційно підтвердив продовження співпраці з юним форвардом після його виступів на юнацькому чемпіонаті Європи.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт німецького клубу.
Деталі угоди та реакція футболіста
Умови нового договору не розголошуються, однак попередня угода українця була чинною до 2029 року. Гравець зазначив, що відчуває велику довіру з боку керівництва та вважає берлінську команду ідеальним місцем для свого подальшого професійного зростання.
Виконавчий директор "Уніона" Горст Гельдт відзначив амбітність та високий потенціал нападника, підкресливши, що в клубі створені всі умови для його подальшого прогресу в дорослому футболі.
Богданов приєднався до "Уніона" влітку 2025 року. У своєму першому сезоні в Берліні він переважно грав за молодіжний склад, проте тричі залучався до основної команди. Форвард уже встиг дебютувати у Кубку Німеччини, де відзначився результативною передачею у грі проти "Армінії", а також двічі виходив на заміну в матчах Бундесліги.
Хто такий Дмитро Богданов
Вихованець київського "Динамо". Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році переїхав до Німеччини, де виступав за академію дрезденського "Динамо". У сезоні-2023/24 забив 10 голів у 15 матчах за команду U-19 та дебютував за основну команду дрезденців у 3-й лізі Німеччини.
Влітку 2025 року перейшов до берлінського "Уніона". Дебютував у Бундеслізі у лютому 2026 року в матчі проти менхенгладбахської "Борусії".
Стабільно викликається до юнацьких збірних України: за команду U-17 забив 5 голів у 9 матчах, а у складі U-19 двічі ставав півфіналістом юнацьких Євро (2024 та 2026 роки).
Раніше ми повідомили, що український легіонер змінив команду в португальській Прімейрі.