Конкурент Луніна отримав новий контракт у "Реалі": на скільки років залишиться Куртуа
Мадридський "Реал" офіційно оголосив про пролонгацію співпраці зі своїм основним голкіпером Тібо Куртуа. Королівський клуб вирішив зберегти 34-річного бельгійця, який є головним конкурентом українця Андрія Луніна за місце у стартовому складі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Реала".
Деталі нової угоди та ситуація з Луніним
Попередній контракт зіркового воротаря був розрахований до завершення поточного сезону, проте сторони успішно узгодили нову угоду. Згідно з підписаними документами, Куртуа захищатиме кольори "вершкових" до 30 червня 2028 року.
Цей крок керівництва мадридців напряму впливає на перспективи Андрія Луніна, адже бельгієць залишається беззаперечним першим номером команди. Примітно, що обидва голкіпери поповнили склад "Реала" одночасно – влітку 2018 року, коли мадридці придбали Куртуа у лондонського "Челсі" за 35 мільйонів євро.
Тібо Куртуа та Андрій Лунін (фото: Getty Images)
Досягнення та статистика бельгійця у Мадриді
За вісім років виступів на "Сантьяго Бернабеу" Тібо Куртуа став однією з ключових фігур сучасної історії клубу:
- Ігрові показники: провів за "Реал" 348 матчів у всіх турнірах, пропустив 341 м'яч та 133 рази залишав свої ворота "сухими".
- Командні трофеї: виборов із мадридцями 12 титулів, серед яких дві перемоги в Лізі чемпіонів (2022, 2024) та три чемпіонства Іспанії (2020, 2022, 2024). Особливо пам'ятним для вболівальників став фінал ЛЧ-2022 проти "Ліверпуля" (1:0), де серія неймовірних сейвів бельгійця принесла клубу трофей.
- Поточна форма: у сезоні-2026/27 голкіпер вже відіграв 15 поєдинків, у яких пропустив 16 голів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця у 15 мільйонів євро.
Раніше ми повідомили, що "Реал" продовжив контракт із зіркою збірної Франції.