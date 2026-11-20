Деталі нової угоди та ситуація з Луніним

Попередній контракт зіркового воротаря був розрахований до завершення поточного сезону, проте сторони успішно узгодили нову угоду. Згідно з підписаними документами, Куртуа захищатиме кольори "вершкових" до 30 червня 2028 року.

Цей крок керівництва мадридців напряму впливає на перспективи Андрія Луніна, адже бельгієць залишається беззаперечним першим номером команди. Примітно, що обидва голкіпери поповнили склад "Реала" одночасно – влітку 2018 року, коли мадридці придбали Куртуа у лондонського "Челсі" за 35 мільйонів євро.

Тібо Куртуа та Андрій Лунін (фото: Getty Images)

Досягнення та статистика бельгійця у Мадриді

За вісім років виступів на "Сантьяго Бернабеу" Тібо Куртуа став однією з ключових фігур сучасної історії клубу: