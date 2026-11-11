Компані повернувся до роботи після госпіталізації: що відомо про стан тренера "Баварії"

Компані повернувся на базу "Баварії"

Вранці 10 листопада Венсан Компані прибув до штаб-квартири "Баварії" на Зебенерштрассе. Як повідомляє TZ, тренер працював за комп’ютером у своєму кабінеті та поспілкувався зі спортивним директором клубу Крістофом Фройндом.

Також бельгієць спостерігав за тренуванням футболістів мюнхенців, які відновлюються після травм.

Водночас повернення до клубної бази ще не означає, що Компані готовий негайно керувати командою під час матчів. За інформацією офіційного сайту "Баварії", фахівець продовжує відновлення та проходить реабілітацію через травму плеча.

Що сталося з тренером "Баварії"

Наприкінці жовтня Компані знепритомнів під час тренування другої команди "Баварії". Після цього 40-річного фахівця госпіталізували. Згодом у нього діагностували подразнення мозкових оболонок - запалення тканин, які оточують головний і спинний мозок.

Після виписки з лікарні тренер відновлювався вдома, а його обов’язки тимчасово виконував асистент Аарон Данс.

За словами почесного президента "Баварії" Улі Генесса, Компані має повернутися до роботи після міжнародної паузи. Наступний матч мюнхенці проведуть 20 листопада проти "Кельна".

"Баварія" лідирує у Бундеслізі

Попри відсутність головного тренера, мюнхенці зберігають високі результати. Наразі "Баварія" ділить перше місце в турнірній таблиці Бундесліги з дортмундською "Боруссією" - обидві команди мають по 21 очку.

У Лізі чемпіонів команда посідає 13-те місце, набравши 8 очок після чотирьох турів основного етапу.