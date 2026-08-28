"Колос" та "Оболонь" не виявили сильнішого у тривалому матчі з повітряною тривогою

Хід матчу "Колос" – "Оболонь"

У першому таймі господарі мали кілька хороших нагод, аби відкрити рахунок, однак поцілити в площину їм не вдавалося. Найбільш реальну нагоду мав Салабай, чий удар з лінії штрафного майданчику вийшов гострим, але не влучним – м'яч просвистів над поперечкою.

Команди дограли до 75-ї хвилини, після чого вирушили на тривалу паузу через повітряну тривогу. Після поновлення гри ані "Колосу", ані "Оболоні" забити так і не вдалося. Рахунок 0:0 став підсумком цього матчу.

Українська Прем'єр-ліга. 4-й тур

"Колос" – "Оболонь" – 0:0

Суха "Оболонь"

Київська команда має проблеми із реалізацією моментів на початку поточного сезону. Попри те, що команді вдається набирати очки, вона все ще не відкрила рахунок своїм голам у чотирьох поспіль матчах поточного сезону.

У першому турі команда Олександра Антоненка зазнала виїзної поразки від "Епіцентру" (0:0). У другому – зіграла в нульову нічию із "Буковиною". Зрештою, два тижні тому "Оболонь" розійшлася сухим миром із "Кудрівкою".

"Колос" забив не набагато більше: свій єдиний гол у поточному чемпіонаті підопічні Руслана Костишина забили минулого туру у ворота київського "Динамо" (1:2). Варто відзначити, що у "Колоса" на один зіграний матч менше: зустріч 2-го туру із "Чорноморцем" було перенесено через атаку російських окупантів на стадіон в Одесі.