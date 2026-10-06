Кейн залишається в "Баварії": клуб домовився з форвардом про новий контракт
"Баварія" та Гаррі Кейн досягли принципової домовленості щодо нового контракту. Перемовини між мюнхенським клубом і 33-річним англійським нападником вийшли на фінальну стадію, а останні деталі угоди ще узгоджуються.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера Флоріана Плеттенберга.
Кейн залишиться в Мюнхені до 2029 року
За інформацією джерела, новий контракт Кейна з "Баварією" буде розрахований до 2029 року. Чинна угода англійця з мюнхенцями діє до літа 2027-го.
Сторони вже досягли принципової згоди, однак офіційного підписання поки не відбулося. Конкретну дату церемонії підписання також не призначено.
Кейн приєднався до "Баварії" влітку 2023 року, перейшовши з "Тоттенгема". За цей час форвард провів за мюнхенців 154 офіційні матчі, забив 152 голи та віддав 34 результативні передачі.
Англієць претендує на "Золотий м'яч"
Продовження контракту відбувається на тлі найкращого періоду Кейна в кар'єрі. У сезоні-2025/26 нападник забив 73 голи за "Баварію" та збірну Англії й залишається серед головних претендентів на "Золотий м'яч".
Водночас у боротьбі за престижну індивідуальну нагороду англієць уже не є одноосібним фаворитом. За актуальними котируваннями, перше місце зараз посідає Ламін Ямаль, а Кейн залишається одним із головних претендентів.
Кейн планував залишитися в "Баварії"
За даними Sky Sport, намір Кейна продовжити виступи за "Баварію" не змінився протягом переговорів. Тепер клуб та футболіст мають узгодити останні деталі, після чого нову угоду можна буде офіційно оформити.
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