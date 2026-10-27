Кендзьорек оцінив шанси на золото та відповів, чи залишиться в "Динамо"

"Друге місце – це вже той, хто перший програв"

Польський фахівець після поразки в матчі із "Шахтарем" (0:3) заявив, що виліт з Кубка України не впливає на амбіції команди виграти УПЛ у поточному сезоні.

"Ми всі чудово розуміємо, у якому моменті перебуваємо. Це ювілейний рік для клубу. "Динамо" – команда, яка бореться тільки за перші місця та трофеї. Друге місце — це вже той, хто перший програв. Тому ми боротимемося до перемоги", – сказав Кендзьорек.

Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора .

Кендзьорек, під орудою якого "Динамо" у попередньому турі чемпіонату перемогло "Кудрівку" (3:1), запевнив, що після болючої поразки від "Шахтаря" у Кубку, налаштовує команду на прийдешню гру 11-го туру УПЛ із "Кривбасом".

"У нас не так багато часу, щоб думати, який матч важливіший. Я намагаюся рухатися від гри до гри, і найважливіший матч — наступний, проти "Кривбасу". Після сьогоднішньої гри є багато над чим подумати. Зараз готуватимемося до наступного матчу", – відзначив Кендзьорек.

Майбутнє Кендзьорека в "Динамо"

Виконуючий обов'язки головного тренера київського клубу також відповів на питання щодо того чи залишиться він працювати у "Динамо" на довгостроковій перспективі.

"Сьогодні в мене немає жодних домовленостей із президентом клубу. Але ця робота мене дуже захоплює, тому я і мій тренерський штаб робитимемо все від нас залежне, щоб її продовжити. Безперечно, для цього потрібно вигравати матчі. Саме на цьому ми зараз і зосереджені", – відзначив Мацей Кендзьорек.