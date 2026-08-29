"Карпати" втратили перші очки в сезоні: "Лівий Берег" не програв лідеру УПЛ

"Лівий Берег" – "Карпати": хід матчу

"Карпати" підходили до зустрічі у статусі одноосібного лідера чемпіонату. Команда Франсіско Фернандеса виграла три стартові матчі УПЛ із загальним рахунком 10:1 та разом із "Шахтарем" мала дев'ять очок після трьох турів.

"Лівий Берег" після повернення до елітного дивізіону також не знав поразок. Команда Олександра Рябоконя зіграла внічию з "Кудрівкою" та "Кривбасом", набравши два очки.

У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок. Після перерви "Карпати" вийшли вперед завдяки голу Феліпе Вієйри Кардозу, який скористався передачею Алькаїна. Бразильський легіонер відзначився на 59-й хвилині.

Втім, "Лівий Берег" зумів відповісти та зрівняти рахунок – влучний удар до свого активу записав Назарій Воробчак. У підсумку зустріч завершилася нічиєю 1:1.

Таким чином, "Карпати" перервали свою переможну серію в чемпіонаті, а "Лівий Берег" продовжив залишатися без поразок після повернення до УПЛ.

УПЛ. 4-й тур

"Лівий Берег" – "Карпати" – 1:1

Голи: Воробчак, 76 – Вієйра, 59.

Турнірна таблиця УПЛ

"Карпати" набрали 10 очок після чотирьох турів та продовжують очолювати турнірну таблицю. "Полісся" та "Шахтар" мають по 9 очок та ділять 2-3 місця. Після нічиєї з львів'янами "Лівий Берег" має три очки та розташовується в нижній частині таблиці.

Нічия дозволила киянам продовжити свою безпрограшну серію на старті сезону. До матчу з "Карпатами" вони також зіграли внічию з "Кудрівкою" та "Кривбасом".

Наступні матчі "Лівого Берега" та "Карпат" у чемпіонаті

У 5-му турі "Карпати" зіграють вдома проти донецького "Шахтаря". Матч запланований на 5 вересня, початок о 18:00.

"Лівий Берег" наступний матч чемпіонату проведе проти "Чорноморця". Ця гра відбудеться у п'ятницю, 4 вересня, о 13:00.