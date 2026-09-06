Капітан "Динамо" несподівано випав із обойми перед ключовим матчем УПЛ

Що відомо про травму Буяльського

33-річний півзахисник отримав травму в останні підготовчі дні перед грою проти черкасців. У досвідченого хавбека діагностовано м'язове ушкодження, яке вивело його з ладу на найближчий час.

За попередніми прогнозами медичного штабу, на повноцінне відновлення капітану киян знадобиться до трьох тижнів. Це означає, що Буяльський пропустить не лише матч із ЛНЗ, а й кілька наступних поєдинків "біло-синіх".

У нинішньому сезоні Буяльський провів вісім матчів, в яких відзначився двома результативними передачами.

Коли "Динамо" грає з ЛНЗ

Матч між "Динамо" та ЛНЗ відбудеться у неділю, 6 вересня, на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі – о 13:00.