Із голами легіонерів: "Харків" дотиснув "Буковину" в другому таймі

Українська Прем'єр-ліга. 7 тур

"Харків" - "Буковина" - 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: Парако, 53, Забергджа, 70.

Перебіг матчу

Господарі мали перевагу ще в першому таймі - проте перевести цю перевагу в забитий гол їм не вдалося. А от на початку другого тайму це нарешті вдалося.

Рамік Гаджиєв зробив простріл у штрафний майданчик "Буковини", де Карлос Парако елегантно обробив м'яч, та з короткої дистанції переграв Пенькова. Згодом матч вимушено перервали - на щастя, вона тривала недовго.

А вже після відбою "Харків" подвоїв перевагу - на 70-й хвилині Батон Забергджа на замасі прибрав і воротаря, і захисника "Буковини" та пробив в фактично порожні ворота. Асист на косовара зробив Ілля Крупський.

Варто зазначити, що команда Сергія Шищенка грала непогано і мала кілька нагод, щоб забити бодай раз. Проте зробити їм цього не вдалося.

Турнірне становище

Друга поразка в сезоні залишила "Буковину" на 9-му місці - хоча "Чорноморець" має матч в запасі і потенційно може обійти колектив Шищенка. Так само обійти "Буковину" може й "Верес" - рівненці наразі зіграли лише 5 з 7 матчів в чемпіонаті.

А от "Харків" завдяки цій перемозі обійшов "Динамо" та посів четверте місце. Втім, кияни невдовзі можуть повернути собі четверту сходину - для цього вони мають перемогти "Зорю".