"Інтер" оформив гучний трансфер легенди АПЛ

Деталі контракту та відмова суперникам

Угода між англійським захисником та міланським клубом розрахована на два роки – до 30 червня 2028 року. Для Стоунза це буде перший досвід виступів за межами Великої Британії, адже раніше протягом кар'єри він захищав кольори лише "Барнслі", "Евертона" та "Манчестер Сіті".

Заради переходу в міланський клуб 32-річний футболіст, чию трансферну вартість оцінюють у 12 мільйонів євро, відхилив пропозиції туринського "Ювентуса", а також низки клубів англійської Прем'єр-ліги.

Титулований спадок та міжнародний успіх

За 10 років виступів за "Манчестер Сіті" (з 2016 року) Стоунз провів 295 поєдинків, відзначившись 19 голами та 9 результативними передачами. За цей час він здобув 20 трофеїв, серед яких 6 титулів чемпіона АПЛ, 3 Кубки Англії та кубок Ліги чемпіонів-2022/23.

Досвідчений захисник чудово проявив себе на ЧС-2026, де разом із національною збірною Англії виборов бронзові нагороди. Загалом за збірну Англії Стоунз провів 94 поєдинки, у яких відзначився 3-ма голами.