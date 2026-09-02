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Футбол 02 вересня 2026, 18:40

Хет-трик Фернандеша приніс йому звання гравця 2 туру АПЛ

Португалець не залишив шансів іншим героям ігрового тижня в Англії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Бруну Фернандеш (Фото: brunofernandes8, Instagram)
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Капітан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш був визнаний найкращим гравцем 2-го туру англійської Прем’єр-ліги. Півзахисник видав яскравий перформанс у матчі проти "Іпсвіч Таун".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Шоу від капітана

Португальський зірковий хавбек став головним героєм розгрому "Іпсвіча", оформивши хет-трик та віддавши одну гольову передачу. Завдяки цьому манкуніанці здобули переконливу вольову перемогу з рахунком 5:2.

Цей хет-трик став лише третім за час виступу Бруну в Англії.

Переконлива перемога в голосуванні

Фернандеш повністю розгромив опонентів у традиційному опитуванні серед уболівальників, забравши 69% голосів. Позаду португальця опинилися такі зірки, як Ерлінг Голанд, Раян Шеркі, Морган Гіббс-Уайт, Ніко Гонсалес, Жоао Педро та Константинос Цолакіс.

Варто зазначити, що минулого сезону Фернандеш шість разів отримував нагороду найкращому футболісту тижня. Цей показник є абсолютним рекордом ліги.

Раніше ми повідомляли, що в УПЛ також обрали збірну 4-го туру - найкращим гравцем став півзахисник, який записав на свій рахунок хет-трик з асистів.

Футбол Манчестер Юнайтед