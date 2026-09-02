Хет-трик Фернандеша приніс йому звання гравця 2 туру АПЛ

Шоу від капітана

Португальський зірковий хавбек став головним героєм розгрому "Іпсвіча", оформивши хет-трик та віддавши одну гольову передачу. Завдяки цьому манкуніанці здобули переконливу вольову перемогу з рахунком 5:2.

Цей хет-трик став лише третім за час виступу Бруну в Англії.

Переконлива перемога в голосуванні

Фернандеш повністю розгромив опонентів у традиційному опитуванні серед уболівальників, забравши 69% голосів. Позаду португальця опинилися такі зірки, як Ерлінг Голанд, Раян Шеркі, Морган Гіббс-Уайт, Ніко Гонсалес, Жоао Педро та Константинос Цолакіс.

Варто зазначити, що минулого сезону Фернандеш шість разів отримував нагороду найкращому футболісту тижня. Цей показник є абсолютним рекордом ліги.