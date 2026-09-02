Хет-трик Фернандеша приніс йому звання гравця 2 туру АПЛ
Капітан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш був визнаний найкращим гравцем 2-го туру англійської Прем’єр-ліги. Півзахисник видав яскравий перформанс у матчі проти "Іпсвіч Таун".
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт АПЛ.
Шоу від капітана
Португальський зірковий хавбек став головним героєм розгрому "Іпсвіча", оформивши хет-трик та віддавши одну гольову передачу. Завдяки цьому манкуніанці здобули переконливу вольову перемогу з рахунком 5:2.
Цей хет-трик став лише третім за час виступу Бруну в Англії.
Переконлива перемога в голосуванні
Фернандеш повністю розгромив опонентів у традиційному опитуванні серед уболівальників, забравши 69% голосів. Позаду португальця опинилися такі зірки, як Ерлінг Голанд, Раян Шеркі, Морган Гіббс-Уайт, Ніко Гонсалес, Жоао Педро та Константинос Цолакіс.
Варто зазначити, що минулого сезону Фернандеш шість разів отримував нагороду найкращому футболісту тижня. Цей показник є абсолютним рекордом ліги.
Раніше ми повідомляли, що в УПЛ також обрали збірну 4-го туру - найкращим гравцем став півзахисник, який записав на свій рахунок хет-трик з асистів.