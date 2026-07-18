Хаві оголосив, що більше не очолить жоден європейський клуб

Нові горизонти легенди

Легенда світового футболу чітко дав зрозуміти, що щоденна рутина та тиск клубного футболу наразі для нього в минулому. Головна причина такого рішення – бажання бути ближче до найрідніших.

"Моїм наступним кроком може бути національна збірна. Це мені підійде, і я цього хочу. У мене є сім'я. Робота у клубі не дозволила би мені проводити стільки часу з родиною, а у мене маленькі діти", - відверто зізнався Хаві.

Водночас амбіції фахівця нікуди не зникли. Замість клубних трофеїв він націлився на підкорення головних міжнародних арен і мріє спробувати себе на абсолютно різних континентах.

Як тренер Хаві прагне взяти участь у чемпіонаті світу, Євро, Кубку африканських націй та Кубку Азії.

Враховуючи специфіку роботи зі збірними, де графік матчів є менш щільним, ніж у клубному календарі, такий крок дозволить Хаві ідеально збалансувати особисте життя та великі футбольні амбіції.

Два роки в тіні після "Барси"

Нагадаємо, що Хаві залишив посаду наставника "Барселони" наприкінці сезону-2023/24 і з того часу не очолював жодну команду.

Його тренерський шлях наразі налічує два ключові етапи: