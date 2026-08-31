"Харків" переміг "Зорю" в дводенному матчі УПЛ

Українська Прем'єр-ліга, 4 тур

"Зоря" - "Харків" - 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: Ітодо, 14, Забергджа, 54, 65.

Події неділі

На початку зустрічі рахунок в матчі відкрив нігерійський нападник харків'ян Петер Ітодо. Проте через постійні повітряні тривоги та, особливо, останню затяжну тривогу матч зупинили на 51-й хвилині.

В результаті було ухвалено рішення дограти зустріч у понеділок, 31 серпня.

Остаточний результат

Одразу після відновлення гри луганський клуб провів низку замін - проте гол знову забили харків'яни. За три хвилини після початку гри Заберегджу подвоїв перевагу номінальних гостей.

А ще за 11 хвилин Заберегджу оформив дубль та встановив остаточний результат матчу. На 87-й хвилині матч знову призупинили після оголошення повітряної тривоги. Проте це не завадило зрештою дограти зустріч, адже тривога була нетривалою.