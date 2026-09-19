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Футбол 19 вересня 2026, 17:43

Гучна розв'язка: "Динамо" перемогло "Зорю" завдяки голам на останніх хвилинах

Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Динамо" володіло ініціативою весь матч (Фото: ФК "Динамо")
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Київське "Динамо" перемогло "Зорю" в центральному матчі 7-го туру УПЛ. Ключовим відрізком матчу стали заключні хвилини другого тайму.

Про перебіг та результат гри повідомляє Sport RBC.UA.

Українська Прем'єр-ліга. 7 тур

"Зоря" - "Динамо" - 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: Бражко, 83, Пономаренко, 86.

Перебіг матчу

В першому таймі перевага була загалом за "Динамо" - проте найнебезпечніший момент створили саме номінальні господарі. Попара влучив у поперечину та стійку воріт Бущана. Та зрештою на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

В другому таймі можна згадати небезпечний момент у Жерсона Родрігеша - екс-гравець "Динамо" мав шанс відзначитися вже у першому матчі за "Зорю". Проте загалом перевагою в матчі володіли саме кияни.

І наприкінці зустрічі ця перевага далася взнаки - спочатку Бражко дальнім ударом (і не без допомоги рікошета) відкрив рахунок на 83-й хвилині. А за три хвилини Пономаренко. Форвард "Динамо" в дотик проби з лінії штрафного - без шансів для Сапутіна.

Турнірне становище

Завдяки цій перемозі "Динамо" повернуло собі четверту сходинку в турнірній таблиці. Та, зважаючи на незіграний матч проти "Чорноморця" за втраченими очками обходить "Карпати".

"Зоря" ж натомість залишилась на 8-й сходинці. І в разі перемоги ЛНЗ ризикує відпустити команду Пономарьова у відрив.

Раніше ми повідомляли, що "Харків" дотиснув "Буковину" в другому таймі - і ненадовго посунув "Динамо" на 5-те місце.

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