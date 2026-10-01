Готують апеляцію: один з лідерів Першої ліги відреагував на бан свого захисника
Спортивний клуб "Полтава" опублікував офіційну заяву щодо рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ про дискваліфікацію захисника Олега Веремієнка на шість місяців. Керівництво клубу вважає вердикт занадто суворим та готує апеляцію.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку СК "Полтава" в Instagram.
Позиція клубу та апеляція
КДК УАФ дискваліфікував чемпіона світу U-20 Олега Веремієнка на 6 місяців через грубий фол проти Назара Приходька, який призвів до важкої травми та тривалої реабілітації гравця.
У СК "Полтава" повністю підтримали свого футболіста і підкреслили, що покарання не відповідає всім обставинам справи, а сам фол був виключно ненавмисним ігровим епізодом.
"Враховуючи відсутність будь-якого злого умислу, щире каяття та колосальну роботу гравця задля допомоги постраждалому колезі, керівництво та юридичний відділ СК "Полтава" готують апеляцію на рішення КДК УАФ", - заявили в клубі.
У "Полтаві" також наголосили, що Веремієнко завжди проявляв себе як дисциплінований і коректний професіонал, а червона картка у грі з "Інгульцем" стала для нього першою за увесь час виступів за команду.
Фінансова та моральна підтримка постраждалого
У своїй заяві клуб детально розповів про вчинки Веремієнка одразу після трагічного епізоду, які свідчать про його повну відповідальність:
- захисник власним коштом повністю сплатив складну та вартісну операцію для Назара Приходька (розрив латеральної колатеральної та частковий розрив передньої хрестоподібної зв’язок) на суму 176 550 гривень;
- Веремієнко разом із партнерами по полтавському клубу зібрав та передав родині постраждалого додатково 20 тисяч гривень на подальше лікування та реабілітацію;
- гравець публічно вибачився перед Приходьком та постійно підтримує з ним зв'язок, допомагаючи на шляху до відновлення.
Раніше ми повідомляли, що КДК УАФ виніс цілу низку рішень за підсумками матчів в УПЛ та Кубку України.