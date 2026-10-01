Готують апеляцію: один з лідерів Першої ліги відреагував на бан свого захисника

Позиція клубу та апеляція

КДК УАФ дискваліфікував чемпіона світу U-20 Олега Веремієнка на 6 місяців через грубий фол проти Назара Приходька, який призвів до важкої травми та тривалої реабілітації гравця.

У СК "Полтава" повністю підтримали свого футболіста і підкреслили, що покарання не відповідає всім обставинам справи, а сам фол був виключно ненавмисним ігровим епізодом.

"Враховуючи відсутність будь-якого злого умислу, щире каяття та колосальну роботу гравця задля допомоги постраждалому колезі, керівництво та юридичний відділ СК "Полтава" готують апеляцію на рішення КДК УАФ", - заявили в клубі.

У "Полтаві" також наголосили, що Веремієнко завжди проявляв себе як дисциплінований і коректний професіонал, а червона картка у грі з "Інгульцем" стала для нього першою за увесь час виступів за команду.

Фінансова та моральна підтримка постраждалого

У своїй заяві клуб детально розповів про вчинки Веремієнка одразу після трагічного епізоду, які свідчать про його повну відповідальність: