Готуємося, як до УПЛ: захисник ЛНЗ розповів про підготовку до битви з "Гентом"
Роман Дідик розповів про атмосферу в колективі перед історичним для клубу стартом на міжнародній арені. Та зазначив, що йдеться про дебют в єврокубках для більшості гравців.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну передматчеву пресконференцію на YouTube-каналі ФК ЛНЗ.
Захисник черкаського клубу запевнив, що відсутність досвіду команду це не лякає. Навпаки, йдеться про максимально позитивне налаштування.
"Гент" - це хороша команда з досвідченими гравцями в кожній лінії. Думаю, буде цікаво, але ми налаштовуємося позитивно", - наголосив Роман Дідик.
Звичний режим підготовки та заклик до трибун
Попри статус міжнародного турніру, тренерський штаб не змінював підхід до тренувального процесу, а гравці готуються до поєдинку у стандартному плановому режимі.
"Не можу сказати, що якась інакша підготовка. Готуємося в звичному режимі, як і кожні збори проходили в певних етапах. Щоб була якась окрема настанова до гри - ні, просто готуємося, як до звичайного матчу в УПЛ", - запевнив захисник.
Окремо Роман Дідик звернувся до вболівальників. Він зазначив, що команда чекає на людей та підтримку.
"Хотілось би, щоб якнайшвидше закінчилася війна і кожна команда, яка представляє українську Прем’єр-лігу, могла грати свої єврокубкові матчі в Україні. Але запрошуємо всіх на завтрашній матч, щоб прийшли підтримати нас, а ми почувалися, як вдома", - заявив футболіст.
Раніше ми також розповідали, що казав перед матчем з "Гентом" наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов.