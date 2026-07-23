Готуємося, як до УПЛ: захисник ЛНЗ розповів про підготовку до битви з "Гентом"

Захисник черкаського клубу запевнив, що відсутність досвіду команду це не лякає. Навпаки, йдеться про максимально позитивне налаштування.

"Гент" - це хороша команда з досвідченими гравцями в кожній лінії. Думаю, буде цікаво, але ми налаштовуємося позитивно", - наголосив Роман Дідик.

Звичний режим підготовки та заклик до трибун

Попри статус міжнародного турніру, тренерський штаб не змінював підхід до тренувального процесу, а гравці готуються до поєдинку у стандартному плановому режимі.

"Не можу сказати, що якась інакша підготовка. Готуємося в звичному режимі, як і кожні збори проходили в певних етапах. Щоб була якась окрема настанова до гри - ні, просто готуємося, як до звичайного матчу в УПЛ", - запевнив захисник.

Окремо Роман Дідик звернувся до вболівальників. Він зазначив, що команда чекає на людей та підтримку.

"Хотілось би, щоб якнайшвидше закінчилася війна і кожна команда, яка представляє українську Прем’єр-лігу, могла грати свої єврокубкові матчі в Україні. Але запрошуємо всіх на завтрашній матч, щоб прийшли підтримати нас, а ми почувалися, як вдома", - заявив футболіст.