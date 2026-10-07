Гол і асисти на прощання: Мессі провів останній матч за збірну Аргентини (відео)

Віддав партнерам та забив сам

У ніч із 6 на 7 жовтня за київським часом Аргентина на стадіоні "Монументаль" у Буенос-Айресі зустрілася з Беніном у товариському матчі.

Господарі поля здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0, а головною дійовою особою зустрічі став Мессі.

Капітан аргентинців взяв безпосередню участь у всіх трьох результативних атаках своєї команди. Спочатку 39-річний футболіст двічі асистував партнерам - Ніколасу Отаменді та Ніко Пасу.

У другому таймі настала черга самого Мессі. Легендарний нападник реалізував пенальті та поставив крапку в матчі.

Товариський матч

Аргентина – Бенін – 3:0

Голи: Отаменді, 48, Пас, 61, Мессі, 71 (з пенальті)

Символічне прощання з національною командою

Зустріч із Беніном стала останньою для Мессі у складі збірної Аргентини. Символічно, що на десятій хвилині поєдинок зупинили на одну хвилину - на честь футболіста, який протягом усієї кар'єри виступав під знаменитим номером 10.

Гравці Беніну в цей момент підійшли до Мессі, щоб потиснути йому руку, а трибуни "Монументаля" влаштували капітану овації.

Велична спадщина легендарного капітана

Мессі дебютував у складі "альбіселесте" в 2005 році. За цей час він встановив колосальні рекорди та завоював усі можливі трофеї. На його рахунку 208 зіграних матчів, 126 забитих м'ячів та 69 результативних передач.

Разом із збірною Аргентини Мессі здобув "золото" Олімпіади-2008, виграв чемпіонат світу-2022 та двічі піднімав над головою Кубок Америки (у 2021 та 2024 роках).