Швидкий гол "Ліверпуля" та несподіваний автогол

Матч на стадіоні "Гілл Дікінсон" розпочався в активному темпі. "Евертон" одразу спробував захопити ініціативу. Джеймс Гарнер небезпечно пробив зі штрафного, проте Аліссон перевів м'яч на кутовий.

Однак уже на п'ятій хвилині рахунок відкрили гості.

Після передачі Флоріана Вірца Домінік Собослаї завдав ефектного удару зовнішньою стороною стопи, закрутивши м'яч у дальній кут воріт Джордана Пікфорда.

Пропущений гол не зупинив господарів. "Евертон" продовжив активно атакувати, використовуючи фланги та створюючи проблеми обороні суперника.

На 25-й хвилині команда Девіда Моєса відновила рівновагу.

Кірнан Дьюсбері-Голл виконав подачу зі штрафного, а захисник "Ліверпуля" Жеремі Фрімпонг, намагаючись вибити м'яч під тиском суперників, зрізав його у власні ворота.

До перерви "Ліверпуль" міг знову вийти вперед. На 36-й хвилині Александер Ісак отримав передачу від Фрімпонга, але з близької відстані пробив повз ворота.

Напружений другий тайм без голів

Після відпочинку "Евертон" продовжив шукати можливості для взяття воріт.

На 52-й хвилині Джейк О'Браєн небезпечно пробив після кутового, проте Аліссон урятував гостей.

Згодом господарі створили ще кілька нагод. Особливо активними були Джек Гріліш та Кірнан Дьюсбері-Голл.

На 72-й хвилині останній потужно пробив із меж штрафного майданчика, однак м'яч влучив у партнера по команді Тьєрно Баррі.

У заключній частині зустрічі ініціативу перехопили гості.

На 79-й хвилині Рональд Араухо опинився на ударній позиції після кутового, але Пікфорд здійснив важливий сейв.

У компенсований час обидві команди намагалися вирвати перемогу, проте рахунок залишився незмінним.

"Евертон" – "Ліверпуль" – 1:1 (1:1)

Голи: Фрімпонг (25, автогол) – Собослаї (5).

Як зіграв Віталій Миколенко

Українець провів на полі весь матч, допомігши "Евертону" здобути нічию в принциповому протистоянні.

Миколенко регулярно долучався до боротьби на фланзі та допомагав команді стримувати атаки "Ліверпуля".

На 63-й хвилині українець спробував відзначитися дальнім ударом, проте м'яч пролетів вище поперечини.

На 78-й хвилині Миколенко отримав жовту картку за порушення правил проти Віктора Муньйоса.