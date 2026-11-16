Франк підписав контракт із "Крістал Пелас"

Лондонський клуб оголосив про призначення Томаса Франка на посаду головного тренера. Угода з данським фахівцем діятиме до літа 2029-го року.

Він замінив П'єра Сажа, який залишив команду після невдалого старту сезону. До тренерського штабу Франка увійдуть асистент Педді Маккарті та тренер воротарів Енді Квай, з яким данець раніше працював у "Брентфорді".

Голова правління "Крістал Пелас" Стів Періш привітав нового наставника та відзначив його досвід у створенні конкурентоспроможних команд і розвитку футболістів.

Сам Франк назвав призначення великою честю та запевнив, що докладатиме максимум зусиль, аби допомогти гравцям і всьому персоналу клубу.

Повернення після невдалого періоду в "Тоттенгемі"

Для 53-річного фахівця це перша робота після звільнення з "Тоттенгема" в лютому 2026-го року. Франк очолював команду менш ніж вісім місяців, але не зміг досягти очікуваних результатів.

До цього данець мав значно успішніший період у "Брентфорді", де працював із жовтня 2018-го до 2025-го року. Під його керівництвом команда вийшла до Прем'єр-ліги у 2021-му році, закріпилася в еліті англійського футболу та посіла дев'яте місце в сезоні-2022/23.

Саме під час роботи Франка в "Брентфорді" за команду виступав український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Влітку кандидатуру данського тренера вже розглядали в "Крістал Пелас", коли клуб шукав заміну Оліверу Гласнеру. Однак тоді лондонці зупинили вибір на П'єрі Сажі.

"Крістал Пелас" перебуває на останньому місці АПЛ

Франк приймає команду в складній ситуації. Після десяти турів чемпіонату Англії "орли" мають сім очок і посідають останню, 20-ту сходинку турнірної таблиці. На рахунку лондонців дві перемоги, одна нічия та сім поразок.

Команда програла чотири останні матчі АПЛ поспіль. Зокрема, у попередньому турі "Крістал Пелас" поступився вдома "Ліверпулю" з рахунком 1:3.

Одна з головних проблем лондонців - гра в обороні. Вони пропустили вже 24 м'ячі - найбільше серед усіх команд чемпіонату. Також "орли" дозволили суперникам завдати 189 ударів по своїх воротах.

Водночас турнірне становище залишає Франку можливість швидко виправити ситуацію. Відставання від 17-го місця, яке гарантує збереження прописки в АПЛ, становить лише два очки.

Дебют Франка відбудеться в матчі з прямим конкурентом

Першим випробуванням для нового наставника стане виїзний поєдинок проти "Ковентрі Сіті" в межах 11-го туру АПЛ.

Суперник наразі посідає 17-те місце та має дев'ять очок. Отже, перемога дозволить "Крістал Пелас" набрати стільки ж балів і безпосередньо наблизитися до виходу із зони вильоту.