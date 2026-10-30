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Головна Футбол Ефектний порятунок у Ель-Класіко: диво-сейв Луніна проти "Барси" претендує на визнання в Іспанії (відео)
Футбол 30 жовтня 2026, 19:18

Ефектний порятунок у Ель-Класіко: диво-сейв Луніна проти "Барси" претендує на визнання в Іспанії (відео)

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Андрій Лунін (фото: x.com/realmadriden)
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Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін отримав престижну номінацію в Іспанії. Ла Ліга включила ключовий порятунок українця в Ель-Класіко проти "Барселони" до списку претендентів на найкращий сейв за підсумками жовтня.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу організації.

Вирішальний момент у Ель-Класіко

Яскравий епізод за участю українського воротаря стався на 66-й хвилині принципового протистояння з "Барселоною" за рахунку 1:1. Захисник каталонців Жерар Мартін із близької відстані прицільно замикав головою подачу з кутового, однак Лунін продемонстрував неймовірну реакцію, дивом "склався" та відбив м'яч.

Цей порятунок став переломним у грі: у підсумку "Реал" здобув перемогу з рахунком 2:1 завдяки дублю Кіліана Мбаппе. Загалом за матч українець виконав п'ять сейвів.

У цьому поєдинку Лунін вперше у сезоні вийшов у стартовому складі "вершкових", замінивши Тібо Куртуа, який захворів на грип. Понад те, після заміни Федеріко Вальверде на 62-й хвилині саме український воротар догравав принципове дербі з капітанською пов'язкою.

Конкуренти у голосуванні

За оцінками видання Marca, порятунок Луніна вже претендує на статус найкращого сейву усього поточного сезону Іспанії. Переможця визначать за сумою голосування вболівальників та оцінок спеціального журі.

Суперниками українця у боротьбі за нагороду жовтня стали:

  • Еміль Аудеро ("Райо Вальєкано")
  • Анхель Фортуньйо ("Еспаньйол")

Цікаво, що бельгієць Тібо Куртуа цього сезону ще жодного разу не потрапляв до списку номінантів на цю нагороду. Для Луніна це була вже п'ята гра проти "Барселони" в кар'єрі, і у чотирьох із них мадридці святкували перемогу.

Раніше тренер "Бенфіки" високо оцінив гру Георгія Судакова після його ефектного гола в матчі Кубка португальської ліги.

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