УПЛ. 14-й тур

"Лівий Берег" – "Колос" – 1:0

Гол: Шастал, 51

Результативний вихід Шастала

У першому таймі перевагою володіли гості з Ковалівки. Найкращий момент виник уже на 10-й хвилині, коли Денис Ндукве пробивав по порожніх воротах, однак Валерій Бондаренко встиг винести м'яч із лінії та врятував "Лівий Берег".

Ключовий епізод стався на старті другого тайму. Дмитро Шастал, який з'явився на полі після перерви замість Венделла, вже на 51-й хвилині замкнув передачу Олега Соколова та приніс господарям перемогу. "Колос" провів решту часу в атаках, але зрівняти рахунок так і не зміг.

Турнірне становище команд

Завдяки цій перемозі "Лівий Берег" з 13-ма балами піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Кияни впритул наблизилися саме до "Колоса", який з 15-ма пунктами йде дев'ятим.