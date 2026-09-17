Дві втрати перед Лігою націй: в УАФ розповіли про кадрові зміни у складі збірної України

Довбик отримав травму, Андрієвського прооперували

Форвард "Болоньї" Артем Довбик зазнав травми під час виступів за клуб, через що пропустить найближчий збір збірної України.

Своєю чергою, півзахисник "Полісся" Олександр Андрієвський переніс операцію після того, як у нього діагностували апендицит.

Таким чином, обидва футболісти не зможуть допомогти національній команді у найближчих матчах.

До збірної довикликали Краснопіра та Піхальонка

Для компенсації втрат тренерський штаб збірної України ухвалив рішення довикликати до табору команди двох футболістів.

До національної команди приєднаються нападник Ігор Краснопір та півзахисник Олександр Піхальонок.

Краснопіру 23 роки і для нього це дебютний виклик до національної збірної. У поточному сезоні в складі "Полісся" він провів 9 матчів та забив 5 м'ячів.

Щодо Піхальонка, то він має за плечима 13 матчів в національній збірній. У поточному сезоні 29-річний футболіст відіграв 8 матчів за "Динамо" у різних турнірах, але голів не забивав.