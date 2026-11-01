Дві ночі з алкоголем і відсторонення: одноклубник Миколенка потрапив у скандал в "Евертоні"
Англійський півзахисник "Евертона" Джек Гріліш провів два вечори поспіль за випивкою з друзями, а приблизно за тиждень був відсторонений від матчу Кубка англійської ліги проти "Ньюкасла" через порушення клубної дисципліни.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Sun.
Два вечори в барах
За інформацією британського ЗМІ, 19 жовтня 31-річний футболіст відвідав церемонію вручення нагород Pride of Britain Awards у лондонському готелі Grosvenor House.
Після заходу Гріліш разом із друзями вирушив до караоке-бару BAM Karaoke Box у районі Вікторія, де залишався до ранку.
За словами джерела видання, футболіст перебував у чудовому настрої, співав у караоке та вживав алкоголь.
Наступного ранку англієць повернувся на північ країни. Як стверджує видання, того ж дня він відвідав тренування "Евертона".
Увечері 20 жовтня Гріліша помітили в ірландському пабі The Mucky Pup у Вілмслоу.
Там він зустрівся з партнерами по команді Джорданом Пікфордом і Тайлером Діблінгом, а також колишнім одноклубником по "Манчестер Сіті" Кайлом Вокером.
За словами очевидця, компанія дивилася футбольний матч в окремій кімнаті закладу та вживала алкоголь.
Водночас у середу, 21 жовтня, футболісти "Евертона" мали вихідний.
Відсторонення від матчу з "Ньюкаслом"
29 жовтня Гріліш не потрапив до заявки "Евертона" на матч четвертого раунду Кубка англійської ліги проти "Ньюкасла".
Клуб офіційно повідомив, що півзахисник недоступний для участі в поєдинку через порушення внутрішньої дисципліни.
За інформацією видання, причиною покарання міг стати пропуск тренування без дозволу клубу.
Водночас видання не встановило прямого зв'язку між двома вечорами в барах і рішенням керівництва "Евертона".
Головний тренер команди Девід Моєс відмовився розкривати подробиці ситуації, але наголосив, що підтримує рішення клубу.
Без Гріліша "Евертон" переміг "Ньюкасл" із рахунком 3:1 та пробився до чвертьфіналу турніру.
31-річний англієць виступає за "Евертон" на правах оренди з "Манчестер Сіті".
У нинішньому сезоні він провів шість матчів за ліверпульський клуб, але поки не відзначився результативними діями.
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