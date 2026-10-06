Дубль Кейна та майже диво від Хорватії: огляд матчів Ліги націй 6 жотвня

Ліга А: Англія громить Чехію, Хорватія ледь не створила диво

Результат матчу Англії та Чехїі здається був передбачуваним ще до стартового свистка. Утім, цей матч став особливим для Гаррі Кейна – 125-м у футболці національної збірної, що вивело його на перше місце за кількістю матчів у складі збірної Англії. Стільки ж у Пітера Шилтона, який був багаторічним рекордсменом.

Ювілейний матч Кейн провів як треба – формив дубль, що разом із автоголом від Цоуфала привело до підсумкової перемоги англійців із рахунком 3:0.

Ліга націй. Груповий етап

Англія – Чехія – 3:0

Голи: автогол, Цоуфал, 27; Кейн, 40; 57.