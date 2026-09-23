Друга спроба: колишній тренер "Шахтаря" очолив європейський гранд

Український слід у тренерському штабі

Ігор Йовічевіч проведе перше тренування з болгарською командою вже 24 вересня. Деталі угоди клуб поки не розголошує.

Разом із хорватом до тренерського штабу "Лудогорця" увійшли фахівці, з якими він працював у попередніх клубах:

Юрій Беньо - український асистент;

Андрій Ханас - український асистент;

Хав'єр Лаурена - іспанський тренер із фізичної підготовки.

"Я щасливий, що знову повертаюся до своєї родини. У мене є мрія, яка, вірю, здійсниться", - прокоментував призначення Йовічевіч.

Друга спроба у Болгарії та кар'єрний шлях

Це вже друге призначення хорвата на посаду керманича "золотих". Раніше під орудою Йовічевіча у 2024-2025 роках "Лудогорець" оформив внутрішній требл - виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Болгарії;

Останнім місцем роботи хорватського фахівця є польський "Відзев". Йовічевіч працював у Лодзі в 2025-2026 роках.

В Україні фахівець приводив донецький "Шахтар" до золотих медалей УПЛ у сезоні-2022/23, а також успішно тренував "Дніпро-1" та львівські "Карпати".

У своїй кар'єрі фахівець також встиг попрацювати зі словенським "Цельє", "Динамо" (Загреб) та саудівським "Аль-Раедом".