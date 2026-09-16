Довбик повернувся на тлі відставки тренера: що відбувається в "Болоньї"

Відставка Тедеско та новий керманич

Серія з чотирьох матчів без перемог на старті сезону Серії А-2026/27 змусила босів "Болоньї" діяти рішуче. Головного тренера Доменіко Тедеско, який очолив команду лише у червні, було офіційно звільнено. З трьома поразками та однією нічиєю клуб опинився на 16-му місці в турнірній таблиці, що змусило керівництво терміново шукати заміну.

Врятувати ситуацію покликаний Раффаеле Палладіно, відомий за роботою з "Аталантою", "Фіорентиною" та "Монцою". Італійський фахівець підписав довгострокову угоду до червня 2029 року та вже розпочав підготовку команди до матчу наступного туру проти "Торіно" (19 вересня).

Раффаеле Палладіно підписав довгострокову угоду та став новим наставником "Болоньї" (фото: ФК "Болонья")

Повернення Артема Довбика

На тлі тренерської рокіровки позитивні новини надходять з медичного штабу. Український нападник Артем Довбик повернувся до тренувань з командою після розтягнення зв'язок. Травми форвард зазнав одразу після свого дебютного гола за італійський клуб у грі проти "Сассуоло" (2:2), через що був змушений пропустити поєдинок із "Наполі".

Медики дозують навантаження для українця, аби уникнути рецидиву. Повернення нападника стане вагомим підсиленням для нового керманича Палладіно та дозволить самому Довбику підійти у оптимальній формі до вересневих матчів збірної України в Лізі націй.