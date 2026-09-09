"Динамо" за ціною "Реала": навколо квитків на кубковий матч киян спалахнув скандал

Скандальний продаж

Продаж квитків на матч із "Динамо" офіційно розпочався 3 вересня о 16:00. Проте придбати квитки можна було лише у кав'ярні на навчально-тренувальній базі "Ниви" - жодної можливості зробити онлайн-замовлення не було.

Також в клубі наголосили, що купити квиток можна лише за готівку - а кількість квитків обмежена (НТБ "Нива" здатна вмістити 1350 глядачів). Ціну за один квиток в клубі встановили на рівні 200 гривень.

Проте, згідно із повідомленнями в соцмережах, квитки майже одразу зникли з продажу. А в клубі підтвердили, що квитки розкупили.

Шалені ціни на футбол

Проте квитки майже одразу з'явились у продажі на таких майданчиках як OLX. Проте там квитки, звісно, вже не коштували 200 гривень. Там ціна вже стартувала від 1000 гривень і сягала 10000 гривень.

Ціни на квитки на матч "Ниви" та "Динамо" б'ють рекорди

Вболівальники відреагували на такі ціни від перекупників негативно - дісталось і самим продавцям, і організаторам самого матчу. Наприклад, так прокоментував надвисокі ціни на квитки декан історичного факультету ДонНУ Брій Теміров, який разом з університетом переїхав до Вінниці.

"Як багаторічний вболівальник "Динамо", почав роздумувати над можливістю відвідати стадіон. Але організатори матчу у взаємодії з перекупниками мої роздуми швидко припинили: 2-10 тис. за квиток платити точно не збираюся. Вміють у нас влаштувати людям свято футболу в умовах війни", - зазначив він.

При цьому варто зазначити, що запропоновані перекупниками ціни перевищують навіть вартість квитків на "Сантьяго Бернабеу". Вартість квитків на офіційні матчі "Реала" у сезоні-2026/27 стартують від 75 євро (3 900 гривень).

Що треба знати про матч "Нива" - "Динамо"

"Нива", яка наразі виступає в Другій лізі, прийме київське "Динамо" у четвер, 10 вересня, в рамках 1/16 фіналу Кубка України. Початок матчу заплановано на 15:30. Як представник нижчої ліги, саме вінницький клуб буде господарем поєдинку.

Зазначимо, що кияни розпочинають захист трофея саме на цьому етапі Кубка.