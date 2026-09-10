"Динамо" розпочало захист Кубка України з мінімальної перемоги над "Нивою"

Перебіг матчу

Господарі жваво почали матч, і до середини першого тайму мали кілька непоганих моментів. Найгострішим з них став епізод на 24-й хвилині, коли Мельник з-за меж штрафного поцілив в поперечку.

Проте зрештою клас виконавців став даватися взнаки, і саме кияни створювали небезпеку біля воріт "Ниви". Та єдиний гол стався на 50-й хвилині, коли Аліу Тіаре зміг замкнути подачу з кутового.

Після цього гра значним чином заспокоїлася - особливо не рвалися атакувати кияни, які щільно контролювали хід гри. В підсумку "Динамо" почало захист Кубка з перемоги, і вже прямує до 1/8 фіналу.

Кубок України-2026/27. 1/16 фіналу

"Нива" - "Динамо" - 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Тіаре, 50.

Наступні ігри

Остаточно стадія 1/16 фіналу Кубка завершиться наступного тижня - 16-17 вересня відбудуться заключні 6 матчів: