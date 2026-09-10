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Головна Футбол "Динамо" розпочало захист Кубка України з мінімальної перемоги над "Нивою"
Футбол 10 вересня 2026, 17:47

"Динамо" розпочало захист Кубка України з мінімальної перемоги над "Нивою"

Єдиний гол в матчі на 50-ї хвилині забив захисник киян Тіаре
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Єдиний гол в матчі забив Аліу Тіаре (Фото: ФК "Динамо")
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Київське "Динамо" розпочало виступи в Кубку України сезона-2026/27 з мінімальної перемоги над "Нивою". Чинні володарі трофею пройшли представника Другої ліги завдяки голу захисника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг матчу

Господарі жваво почали матч, і до середини першого тайму мали кілька непоганих моментів. Найгострішим з них став епізод на 24-й хвилині, коли Мельник з-за меж штрафного поцілив в поперечку.

Проте зрештою клас виконавців став даватися взнаки, і саме кияни створювали небезпеку біля воріт "Ниви". Та єдиний гол стався на 50-й хвилині, коли Аліу Тіаре зміг замкнути подачу з кутового.

Після цього гра значним чином заспокоїлася - особливо не рвалися атакувати кияни, які щільно контролювали хід гри. В підсумку "Динамо" почало захист Кубка з перемоги, і вже прямує до 1/8 фіналу.

Кубок України-2026/27. 1/16 фіналу

"Нива" - "Динамо" - 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: Тіаре, 50.

Наступні ігри

Остаточно стадія 1/16 фіналу Кубка завершиться наступного тижня - 16-17 вересня відбудуться заключні 6 матчів:

  • 16.09, 14:00. "Прикарпаття" - "Харків";
  • 16.09, 15:00. "Куликів-Білка" - "Верес";
  • 16.09, 16:00. "Буковина" - ЛНЗ;
  • 17.09, 11:00. "Тростянець" - "Чернігів";
  • 17.09, 15:00. "Вільхівці" - "Шахтар";
  • 17.09, 15:30. "Колос" - "Карпати".

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