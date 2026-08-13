"Динамо" програло "Карабаху" і безславно вилетіло з єврокубків

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

"Карабах" (Агдам, Азербайджан) - "Динамо" (Київ, Україна) - 2:0 (1:0, 1:0). Перший матч - 0:1

Гол: Муаддіб, 12, Кащук, 69.

Стартовий склад "Динамо": Суркіс - Дубінчак, Михавко, Біловар, Сич - Рубчинський, Бражко, Редушко, Лонвейк, Герреро - Пономаренко.

Стартовий склад киян (Фото: ФК Динамо)

"Карабах" відновив рівновагу

На старті матчу кияни діяли доволі активно, і створили кілька моментів ще до 11-ї хвилини. Але вже на 12-й хвилині ледь не перша атака "Карабаха" закінчилася забитим голом - Зубір виконав непоганий навіс з лівого флангу, Матеус Сілва не зміг вдало пробити, проте м'яч відскочив до Муаддіба, який і прошив Суркіса.

Забитий гол додав сил азербайджанцям, і майже до кінця тайму на полі домінували вони. Втім, кияни мали свої моменти - але жоден з колективів так і не зумів відзначитися ще.

Вирішальний гол Кащука

Другий тайм також активніше розпочали кияни - спочатку на 50-й хвилині Бражко обікрав Янковича на межі штрафного майданчика, але пробив не надто вдало. А вже на 61-й хвилині "Динамо" забило - проте Дубінчак перебував в мінімальному офсайді під час передачі від Герреро.

Натомість "Карабах" знову використав свій шанс - Джафаркулієв чудово вирізав з лівого флангу у штрафний. А там першим на м'ячі виявився український легіонер "Карабаху" Олексій Кащук.

Після цього кияни не розсипались - і навіть мали кілька непоганих можливостей, щоб повернутися в гру. Втім, так само шанси мали і господарі. Але фінальний свисток зафіксував перемогу "Карабаха" з рахунком 2:0 - і на цьому єврокубковий шлях киян цього сезону закінчився.