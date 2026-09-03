"Динамо" підписало результативного вінгера з європейської ліги

Деталі угоди та ціна трансферу

Івуарійський футболіст підписав із киянами довгостроковий контракт на 5 років – до літа 2031 року. У новій команді вінгер виступатиме під 42-м ігровим номером.

Раніше інсайдери повідомляли, що київський клуб заплатить за футболіста 2,1 мільйона євро. Виплати будуть розподілені на кілька частин, а з урахуванням комісійних та можливого відсотка від майбутнього продажу загальна сума угоди перевищить 2,5 мільйона євро.

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.

Сам футболіст уже прокоментував перехід до табору "біло-синіх". За його словами, рішення далося непросто, однак статус і видатна історія українського клубу стали вирішальними факторами. Головними своїми козирями новачок називає високу швидкість та досвід виступів на дорослому рівні.

Етапи кар'єри та поточна форма

Професійний шлях Кеассе Ба розпочав на батьківщині у клубі "Арме", після чого на початку 2025 року перебрався до вірменського "Арарата" (12 матчів, 4 голи, 2 асисти). Влітку того ж року вінгер перейшов до швейцарської "Лозанни Уші".

У складі швейцарського клубу івуарієць провів 44 поєдинки, відзначившись 12 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Поточний сезон гравець розпочав максимально результативно: у 5 матчах другого дивізіону Швейцарії він оформив 4 голи та 1 асист, очоливши бомбардирські перегони турніру.

Після розгромної поразки від "Буковини" (0:3) "Динамо" з 6 очками посідає 6-те місце в УПЛ. Дебютувати за киян новачок зможе вже цієї неділі, 6 вересня, у домашньому протистоянні проти черкаського ЛНЗ.