"Динамо" на останній хвилині вирвало перемогу у "Вереса" в Прем'єр-лізі (відео)

УПЛ, 2-й тур

"Верес" – "Динамо" – 1:2

Голи: Харатін, 53 – Тимчик, 38, Пономаренко, 90+2, з пенальті

Перший тайм: Тимчик відкриває рахунок

Підопічні Ігоря Костюка розпочали виступи в УПЛ після виснажливого єврокубкового відрізка. У стартовому складі киян вийшов Андрій Ярмоленко. Також свій дебютний матч за київський клуб у чемпіонаті розпочав французький форвард П'єр Мунгенге.

Кияни активніше розпочали зустріч і вже на 7-й хвилині могли відкрити рахунок. Буяльський після подачі з правого флангу пробив із льоту, але не влучив у дальній кут.

"Верес" відповів кількома небезпечними атаками. Зокрема на 19-й хвилині Фабрісіо з близької відстані пробив головою повз ворота.

Проте саме кияни відкрили рахунок. На 38-й хвилині після подачі з кутового Біловар головою спрямував м'яч у поперечину, від якої той влучив у стійку, а Тимчик зорієнтувався на добиванні й відкрив рахунок. Втім, перед самісінькою перервою "Верес" міг відігратися, але після удару Блера п'ятою за "Динамо" зіграла поперечина.

Другий тайм: помилка Суркіса та гол Пономаренка

Другий тайм розпочався з холодного душу для киян. На 53-й хвилині вихованець столичної команди Харатін сильно пробив головою після подачі з кутового, а кіпер киян Суркіс не втримав м'яч у руках та випустив його у ворота – 1:1.

Тренерський штаб гостей одразу кинув у бій Пономаренка, Михавка та Кабаєва, однак голкіпер "Вереса" Горох видав дивовижний сейв після удару Ярмоленка під поперечину.

Драматична розв'язка сталася на 90-й хвилині. Стамуліс збив у власному штрафному Малиша – і рефері вказав на позначку. Пономаренко холоднокровно виконав пенальті і приніс "Динамо" надважкі три очки.