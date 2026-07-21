"Динамо" оголосило про трансфер ексгравця збірної України

Деталі контракту "Динамо" із Сичем

25-річний правий захисник підписав контракт із київським клубом терміном на три сезони. За бажання сторони можуть продовжити угоду ще на один рік.

Олексій Сич народився у селі Зоря на Рівненщині. Шлях у футболі він розпочинав у львівських "Карпатах": його дебютний матч за головну відбувся 14 березня 2020 року.

З 2020 по 2025 роки Сич грав за "Рух", а згодом повернувся до "Карпат". В Українській Прем'єр-Лізі він зіграв у 87 матчах.

Сич грав за збірну України

19 листопада 2024 року Олексій Сич дебютував у складі збірної України з футболу. У першому матч за національну команду він провів в Лізі націй проти збірної Албанії.

Вдруге за головну команду країни Сич зіграв в плей-оф Ліги націй у березні 2025 року проти збірної Бельгії. Тоді українська команда перемогла із рахунком 3:1.