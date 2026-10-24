Дебют після травми: Конопля допоміг "Боруссії" перервати серію з шести поразок

Довгоочікуваний дебют

Український захисник вперше зіграв за "Боруссію" в німецькій Бундеслізі. Футболіст перейшов до клубу влітку 2026-го року із донецького "Шахтаря", однак його дебют відклала травма.

Через розрив внутрішньосуглобової зв’язки коліна Конопля близько двох місяців не міг грати за нову команду. До заявки він повернувся лише в жовтні. У матчі проти "Штутгарта" українець вийшов на поле на 71-й хвилині, замінивши американця Джо Скаллі на правому фланзі оборони.

"Боруссія" перервала серію поразок

Поєдинок розпочався з обміну голами в першому таймі. Після перерви господарі двічі вразили ворота "Штутгарта" та створили комфортну перевагу.

Після появи Коноплі на полі суперник скоротив відставання, однак "Боруссія" втримала перемогу з рахунком 3:2. Цей результат перервав серію "Боруссії" із шести поразок поспіль і приніс команді першу перемогу в чемпіонаті Німеччини в сезоні-2026/27.

Коли наступний матч "Боруссії"

Попри успіх, "Боруссія" Менхенгладбах залишається на останньому місці турнірної таблиці.

Наступний поєдинок команда Коноплі проведе у вівторок, 27 жовтня, проти "Карлсруе" в межах Кубка Німеччини.