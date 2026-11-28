Чому бізнес не поспішає вкладати гроші

За словами Кліпаченко, залучення спонсорів залишається одним із викликів для українського жіночого футболу.

Частина підприємців не має достатнього розуміння перспектив цього напряму, а деякі компанії не готові ризикувати коштами під час війни.

"Залучити спонсорів до жіночого футболу складно, тому що для частини бізнесу це певною мірою поле ризику. Воно ще недостатньо обізнане з цим напрямком", – зазначила Кліпаченко.

Наразі найбільшу зацікавленість виявляють люди, які самі захоплюються футболом, мають власний бізнес або пов'язані з футбольними клубами.

Вони бачать перспективи у підтримці амбітних команд, зокрема тих, які можуть виступати в європейських клубних турнірах.

Водночас із суто комерційного погляду інвестиції в український жіночий футбол поки що не забезпечують бізнесу достатньої віддачі.

"Раціональне вкладення бізнесу в жіночий футбол поки що не дає великого відгуку. У нашій країні так точно", – пояснила представниця УАФ.

Єврокубки як можливість залучити фінансування

Одним із потенційних джерел додаткових коштів для жіночих клубів залишаються виплати УЄФА за участь у єврокубках.

Однак для отримання значних винагород командам необхідно пройти кілька етапів турніру.

Кліпаченко зазначила, що українським жіночим клубам поки не вдавалося подолати більше двох етапів у Лізі чемпіонів та Кубку Європи, тому вони не отримували значного фінансування від УЄФА.

Також важливу роль у пошуку партнерів відіграють політика клубу та особисті контакти його керівництва.

За словами представниці УАФ, спонсорами часто стають люди, які насамперед люблять футбол і хочуть підтримувати його розвиток.

В УАФ готують п'ятирічну стратегію

Попри фінансові труднощі, в Українській асоціації футболу працюють над довгостроковим розвитком жіночого футболу.

Кліпаченко повідомила про підготовку п'ятирічної стратегії та реалізацію нових проєктів.

Вона сподівається, що після завершення війни ставлення бізнесу до жіночого футболу поступово зміниться.

"Я вірю, що війна закінчиться і жіночий футбол сприйматимуть інакше. Можливо, більше спонсорів звертатимуть на нього увагу, і ми досягнемо бажаного в різних напрямках", – наголосила Кліпаченко.

На її думку, подальші перспективи українського жіночого футболу значною мірою залежатимуть від зацікавленості бізнесу, амбіцій клубів та їхньої здатності налагоджувати співпрацю з потенційними партнерами.